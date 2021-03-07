Dünyaya İstanbul'dan kripto para ile açılacak

07 Mart 2021 Pazar, 12:10

Medyada "Türk Trump" olarak da anılan Sarımsakçı, Missouri'de 130 milyon dolarlık kentsel dönüşüm projesi ve Kaliforniya'da 300 milyon dolarlık yeni konut projesinin yanı sıra gayrimenkul destekli kripto para projesi üzerinde çalışıyor.

Gayrimenkul destekli kripto para projesiyle Kaliforniya'daki yeni konut projesinden yatırımcılara kripto para karşılığı hisse satmayı planlayan Sarımsakçı, projenin merkezi olarak belirledikleri İstanbul'dan da Asya ve Orta Doğu'daki yatırımcılara açılmayı hedefliyor.

Alterra Worldwide Üst Yöneticisi (CEO) Sarımsakçı, öne çıkan kentsel dönüşüm projelerinden birinin yer aldığı Teksas eyaletinin Dallas şehrinde, müteahhitlik ve gayrimenkul sektöründeki başarı hikayesi ile yeni projelerine ilişkin bilgi verdi.

MORTGAGE KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Mükemmel Sarımsakçı, 2 sene önce kaybettiği kardeşi ile birlikte Türkiye'de de ortak işler yaptıklarını belirterek, ABD ve Türkiye'nin yanı sıra Irak, Nijer, Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın aralarında bulunduğu birçok ülkede projeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sarımsakçı, ABD'de daha çok gayrimenkul işleri yaptıklarını ifade ederek, en büyük ve önemli projelerinden birinin Dallas'taki konut ve otel restorasyon projesi olduğuna işaret etti.

Söz konusu projeyle ABD'de 2008'de yaşanan mortgage krizini bir fırsata dönüştürdüklerini aktaran Sarımsakçı, şunları kaydetti:

"Bu bina, yaklaşık 60 bin metrekarelik bir bina. 20 bin metrekarelik garajı var. İçinde 235 daireli bir rezidans ve 274 odalı oteli var. Bu büyük, önemli projelerimizden birisi. Çok kompleks bir projeydi. Burayı 2011'de aldık. Finansal yapısını oluşturmak uzun sürdü. Çünkü o zaman kriz vardı. Çin'den büyük bir kredi olanağı yarattık. ABD'de kriz zamanında hiç para yoktu. Kriz zamanında yaptığımız alışverişlerle kendimizden söz ettirdik. Buna benzer başka projelerimiz oldu ama bu yaptığımız en önemli proje. Prestij olarak bize çok şey getirdi. Burası 20 seneden beri atıl bir binaydı. Biz bu atıl binayı aldık, yeniden hayata döndürdük. Amerikan hükümetinden yaklaşık 30 milyon dolar tarihsel bina hibesi aldık. Belediye bize çok destek oldu. Burası hep evsizlerin olduğu, çok kötü bir yerdi. Biz buraya geldik, düzelttik, sonra etrafı olduğu gibi gelişip değişmeye başladı."

YENİ PROJESİ GOOGLE VE FACEBOOK'A KOMŞU

Sarımsakçı, halihazırda Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde 130 milyon dolarlık bir proje üzerinde çalıştıklarını, yine burada da eski bir binayı hayata kazandıracaklarını söyledi.

St. Louis'teki projenin de kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Sarımsakçı, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in kurduğu, mobil ödeme hizmeti sunan Square firmasının yeni merkezinin de söz konusu konut projesinin karşısına taşınacağını bildirdi.

Sarımsakçı, "Tam karşılarında çok güzel bir proje yapacağız. Bir de binanın altında restoranlar, kafeler olacak. Onların getireceği 1.200 beyaz yakalı çalışan için biçilmiş kaftan." dedi.

Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde, Silikon Vadisi'nde de 300 milyon dolarlık büyük bir konut projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Sarımsakçı, burada da 374 daireli 24 katlı bir bina inşa edeceklerini, bu binanın Google ile Facebook'un yeni ofislerine komşu olacağını söyledi.

İSTANBUL MERKEZLİ 100 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARA ÇIKARACAK

San Jose'deki Tower 27 (T27) projesi kapsamında 100 milyon dolarlık kripto para çıkaracaklarını bildiren Sarımsakçı, bu projenin merkezini İstanbul olarak belirlediklerini kaydetti.

Sarımsakçı, şöyle devam etti:

"Elinde Bitcoin, Ethereum, Litecoin ya da Dogecoin gibi coin'i olan yatırımcı, dijital ortamdan projemizden hisse alabilecek. Bunun karşılığında coin vereceğiz ve ellerinde hisse olacak. ABD'de bu yeni başladı, Avrupa'da daha hiç yok. Buna 'gayrimenkul coin yatırımı' diyoruz. Herhalde Avrupa'da ilk biz yapmış olacağız. İstanbul'u seçmemizin sebebi, o coğrafyada bir merkez oluşacağını düşünmemiz. Bizim için çok büyük bir stratejik adım. Bundan sonraki projelerimizde de yatırımcı ortak istediğimiz zaman coin çıkarmak istiyoruz. Görüşmelere başladık, Türkiye'de bir takımımız oluştu. Çok iyi bir takımımız var, aralarında eski bankacılar ve finansçı arkadaşlarımız var. Türkiye'deki coin borsalarıyla konuştuk. Bizim gönlümüzde bunu Türk borsasından çıkararak halka açmak var. Çin, Hindistan, Rusya, Doğu Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, Orta Doğu gibi bölgelerdeki yatırımcılara İstanbul'dan açılmak istiyoruz."

Söz konusu projeyi 6 ay sonra hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Sarımsakçı, ABD ve Türkiye'de hazırlıklarını yaptıklarını, gerekli mercilerden izin alacaklarını söyledi.

Sarımsakçı, bu proje için blockchain teknolojisinin kullanılacağına işaret ederek, kripto paranın "T27 Silicoin" adını alacağını kaydetti.

SALGIN İŞLERİ ETKİLEDİ

Mükemmel Sarımsakçı, Türkiye'deki projelerine değinirken, yabancılara Türkiye'de konut satışı yaparak pasaport alınmasına yönelik bir proje yürüttüklerini bildirdi. Sarımsakçı, Çin, Hindistan ve Vietnam'dan talep olduğunu ancak Covid-19 salgınının işleri durdurduğunu söyledi.

ABD'deki projelerinde Türk ürünlerini tercih ettiklerini belirten Sarımsakçı, Türkiye'den mamul madde getirmek istediklerini ifade etti. Sarımsakçı, "Hem kendi projelerimiz için hem de dağıtmak için inşaat demirini Türkiye'den almaya çalışıyoruz. Bu konuda da 3 yıldan beri çalışıyoruz. Uzun süreden beri altyapısını yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

BİDEN'IN YEMİN TÖRENİNE DAVET ALMIŞTI

Son olarak, Türk medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine davet almasıyla dikkati çeken Sarımsakçı, önceden planlanmış toplantıları olması nedeniyle o dönemde İstanbul'da bulunduğunu, yemin törenine katılamadığını söyledi.

Sarımsakçı, daha önce Donald Trump'ın da bazı etkinliklerine katıldıklarını ifade ederek, ABD'nin farklı şehirlerinde çalıştıkları için hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler ile iletişimlerinin olduğunu aktardı.



