"Dur" ihtarına uymayan sürücü tarafından yaralanan bekçi yaşamını yitirdi
Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü tarafından yaralanıp bir ayağını kaybeden bekçi Kansu Turan yaşamını yitirdi
Küçükçekmece'de "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü tarafından yaralanıp bir ayağını kaybeden bekçi Kansu Turan yaşamını yitirdi
21 Mayıs'ta Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir araç, polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçmaya başlamış, araca, Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4'ü polis, 4'ü bekçiden oluşan ekip tarafından dur ihtarı yapılmıştı.
SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Şüpheli araç dur ihtarına uymayıp 2 çarşı ve mahalle bekçisine, devamında refüje çarparak yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiş, yaralanan 2 çarşı ve mahalle bekçisi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti.
Kazada ayağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer bekçinin taburcu olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.
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