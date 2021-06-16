Duygu Delen'in şüpheli ölümünde sanık Mehmet Kaplan'a ev hapsi kararı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 18:15

Gaziantep'te, Duygu Delen’in (17) şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

Mehmet Kaplan

Olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, 53 sayfalık rapor hazırlayıp, mahkemeye sundu. Raporda hadisenin özetin, adli tıp, olay yeri inceleme ve kriminal raporları ile olay yerine ilişkin krokilere yer verildi. Raporda, "Duygu Delen'in dengesini kaybederek, kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir" denilmişti.

Sanık Mehmet Kaplan'ın, Duygu Delen'e hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı, sağlıklı birlikteliğin söz konusu olmadığı hatırlatılan raporda, olay gününde yaşanan diyaloğun da ağır hakaret ve şiddet kullanmaya vardığı kaydedildi. "Balkondan atladığı, düştüğü, düşürüldüğü veya atıldığı" iddiaları ve savunmalarının yoğunlaştığı belirtilen raporda, "Ancak bunlardan daha ziyade hangisinin olabileceğine dair kesin inandırıcı kanıtlar elde edilememiştir" denildi.

Duygu Delen'n boyu ile balkon korkuluğunun yüksekliğine de yer verilen raporda, "1.62 santimetre boyundaki Duygu Delen'in yerden 80 santimetre yukarıya denk gelen ağırlık merkezinin 105 santimetre yüksekliğindeki balkon korkuluğunun 25 santimetre aşağısına geldiğini bu nedenle Duygu Delen'in dengesini kaybederek, kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Duygu Delen