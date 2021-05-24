Duygu Özaslan'ın acı günü... Babasını yitirdi

Instagram fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, babasını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:31
Duygu Özaslan'ın acı günü... Babasını yitirdi
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Instagram fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran Özaslan, "Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı hala inanamıyoruz" ifadelerini kullandı.



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