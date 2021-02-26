'Duyun artık sesimizi'

26 Şubat 2021 Cuma, 08:00

İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, “Her gün onlarca telefon alıyoruz. Kiralarını, faturalarını ödeyemiyorlar. Ev eşyalarını satan, müzik aletlerini satıp erzak alan, kira ödeyen müzisyen dostlarımız var. Çoğu müzisyen kiralık evini bırakıp ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Özellikle 65 yaş üstü olanlar bir de eve kapanmak zorunda kalınca, psikolojik olarak da etkilendi. İş değiştiren, müziği geri dönmemek üzere bırakmak durumunda kalan birçok müzisyen oldu” diyerek yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Acilen destek verilmesi gerektiğini isteyen Çaparoğlu, “Sosyal devlet ilkesi gereği, ilgili resmi kurumların, sanat kurumlarını sanat örgütlerini dinlemesi, birlikte sanatçıların taleplerini esas alarak salgın sonuna kadar geçimlik de olsa ciddi yoksulluk ve yoksunluk yaşayan sanatçılar için bir destek programı hazırlaması elzemdir. Ülkemizde kayıt dışı çalışan 350- 400 bin civarında müzisyen olduğunu tahmin ediyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızın içine girdiği psikolojik ve sosyal bunalım, işsizliğin getirdiği ve belirsizliği devam eden pandemi süreci maalesef bunda büyük rol oynamakta. Sanatlarını icra edememek, müzikten uzak kalmak, kendi emeğiyle ekmeğini kazanamamak, sosyal destekten, insani yaşam koşullarından uzakta çaresizlik duygusuyla baş etmek ruhumuzda derin onarılmaz yaralar açıyor. Bir an önce işletmelerin gerekli önlemler alınarak açılması, vergi ve SGK’den muaf tutulması, kira desteği ve istihdamı teşvik edici sosyal politikaların uygulanmasını, insanların ekmeklerini kazanır hale gelmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

"GİTARIMI, MİKROFONUMU SATTIM"

Selma Avcı (Solist): 15 yıldır türkü barlarda solist olarak çalıştım. Ama pandemi döneminde aylardır işsiz kaldık. Farklı sektöre gidemiyoruz. Kadın olarak başka sektörde iş bulmak çok zor. Müzisyen olduğunuzu ve gece âleminde olduğunu bildiklerinde maalesef farklı yaklaşımlar oluyor. Kadın müzisyenler bu anlamda zor günler geçirdi. Erkek müzisyenlerden farklı iş alanında çalışanlar oldu ama bizler yapamadık. Şuan annem ile kalıyorum. Devletin verdiği krediyi çektim ama 6 ay geçti. Şimdi onun taksitlerini ödemekte zorluk çekiyorum. Geçinebilmek için yıllardır kullandığım ve benim için çok değerli olan gitarımı, mikrofonumu kat kat değerinin altında satmak zorunda kaldım. Benim gibi müzik aletlerini satan onlarca arkadaşımız var. İntihara eğilimli arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Ayakta durmaya çalışıyorlar. Artık bitme derecesindeyiz. Yakında evlerimize icra gelmeye başlayacak. Bir yıldır aç ve muhtacız. Dört gözle mekânların açılmasını bekliyoruz.

Çetin Uslu (Müzisyen): Bir yıldır işsizim. Pandeminin yanı sıra bizi deprem de mağdur etti. Evimiz zarar gördü ve aylardır iki çocuğumla konteynırda yaşıyoruz. Yıllardır sigortasız olarak çalıştığım için verilen desteklerden yararlanamadım. Hayatımda ilk defa müzisyenliğe ara verdim. Çalışamadığım için borçları ödeyemedik. Depremin verdiği zararla daha çok etkilendik. Böyle giderse icralar başlayacak. Bizlere müzikten uzak kalmak ve işsiz kalmak zarar veriyor. Psikolojilerimiz bozuldu. Bir an önce eğlence yerleri açılsın. Devlet bizim gibi çaresiz olan müzisyenlere destek vermeli. Müzik susarsa bizler ve herkes susar.