Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara alınacak, masraflar kendilerinden tahsil edilecek
Düzce Valisi Cevdet Atay, koronavirüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan yurttaşların KYK yurtlarına alınacağını duyurdu. Vali Atay, kaldıkları sürede masrafların bu kişilerden tahsil edileceğini açıkladı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak koronavirüs nedeniyle karantinada olan yurttaşları uyardı.
Atay, sosyal medya paylaşımında, "İlimizde toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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