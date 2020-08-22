'Düzenli koronavirüs testi yaptıranlar zümresi oluştu'

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:54

Sağlık çalışanlarının dahi ulaşamadığı koronavirüs testlerinin bazı kişiler tarafından sıklıkla yapılması tepkilere neden oluyor. Son olarak koronavirüse yakalanan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in "düzenli test yaptırıyorum" ifadesi tepkilere neden oldu.

Kotil, dün yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşAllah. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel Kotil'in açıklaması üzerine yaptığı paylaşımda, "Düzenli test yaptıranlar diye ayrı bir zümre oluştu. Testleri pozitif çıktığında kendilerini ifşa ediyorlar. Temaslılara, risk gruplarına test yok oysa ki. Test yapılma kriterlerinde gizli ajanda!" dedi.

KOTİL'DEN YENİ PAYLAŞIM: 3 KEZ TEST YAPILDI

Tepkiler üzerine Temel Kotil bugün yeni bir açıklamada bulundu. Kotil, seyahatlerin getirdiği zorunluluklar ve doktorların talebi üzerine toplam 3 kez test yapıldığını söyledi:

"Değerli dostlar, sizden çok sayıda destek mesajı aldım. Allah razı olsun. Durumum iyi. Bugüne kadar gerek seyahatlerin getirdiği zorunluluklar, gerekse doktorların talebi üzerine toplam 3 kez test yapıldı. Sağlık çalışanlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun."

TEPKİ YAĞDI

Kotil'in sosyal medyadaki "düzenli test yaptırma" paylaşımının altına tepkiler geldi. Çok sayıda yurttaş "nasıl düzenli test yaptırabiliyorsunuz?" şeklinde sorular yöneltti.