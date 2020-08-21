TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."
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