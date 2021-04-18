E. Albay Cengiz Köylü yaşamını yitirdi
FETÖ’nün Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında hapis yatan Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü hayatını kaybetti.
FETÖ’nün Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında hapis yatan Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü hayatını kaybetti.
Balyoz kumpası mağduru Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel, Cengiz Köylü’nün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Önsel, “Ah Cengiz oldu mu şimdi can kardeşim! İktidar ve ABD'nin desteğinde FETÖ'cü hainlerce kurulan kumpaslarda 5,5 yıl cezaevinde yatan E. Hv. Kur. Alb. Cengiz Köylü Hak'ka yürüdü (kovid). Bir dönem cezaevinde aynı koğuşu paylaştığım dünya iyisi bir insandı.” dedi.
Ah Cengiz oldu mu şimdi can kardeşim!— Mustafa Önsel (@mustafaonsel) April 18, 2021
İktidar ve ABD'nin dsteğinde FETÖ'cü hainlerce kurulan kumpaslarda 5,5 yıl cezaevinde yatan E. Hv. Kur. Alb. Cengiz Köylü Hak'ka yürüdü (kovid).
Bir dönem cezaevinde aynı koğuşu paylaştığım dünya iyisi bir insandı. Cezaevinde bir gün++ pic.twitter.com/mnEAU5MeYs
CD YOLUYLA KUMPAS KURULMUŞTU
Cengiz Köylü, Hava Harp Akademisi Komutanlığı’nda görev yaptığı 2007 yılında, FETÖ'nün TSK içindeki örgüt şemasını gösteren bir CD’nin kendilerine ulaştığını, silsile yolu ile Genelkurmay’a gönderilen bu CD’nin daha sonra kaybolduğunu söylemişti.
Köylü, “O dönem Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, CD’nin incelenerek rapor yazılmasını istedi. Ancak CD’nin akıbetinin ne olduğunu kimse bilmiyor. O CD soruşturulsa bugüne gelmezdik” demişti.
Cengiz Köylü, bu olaydan sonra “Karargâh Evleri’nin askeri sorumlusu olduğu” iddiasıyla 2009 yılında gözaltına alınmış, sonrasında Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında da tutuklu yargılanmıştı.
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