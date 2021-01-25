e-Belgeler hakkında düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre Temmuz ayından itibaren, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura olarak alınan e-Belgeler, temmuz ayı itibarıyla, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu'na (Form Bs)" ilişkin bildirimlere dahil edilmeyecek. Tebliğ, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Buna göre, bu yılın temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren, bir aylık dönemde bir kişi veya kurumla gerçekleştirilen ve belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alım satımlarına dair e-Fatura, e-Arşiv Fatura niteliğindeki e-Belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecek.
Bildirimlere dahil edilecek belgelerin belirlenmesi bakımından, söz konusu bir aylık dönemdeki alım satım tutarları toplamına ilişkin 5 bin lira tutarındaki haddin tespitinde, elektronik ve kağıt ortamda düzenlenen belgeler birlikte değerlendirilecek.
Haddin aşılması halinde elektronik olarak düzenlenen veya alınan belgeler değil, sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecek. Böylece ilgili mükelleflerin zaman içinde e-Belge uygulamalarına tamamen dahil olması teşvik edilecek.
Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve satışları belirlenen haddin altında kalan veya bu alış satışları elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba veya Form Bs bildirimlerini sadece "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" kutucuğunu işaretleyerek verecek.
Tebliğ, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
E-BELGE NEDİR? NELERİ KAPSAR?
E-Belge, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) gibi dijital dönüşüm uygulamalarına verilen üst başlık adıdır. E-Belge uygulamaları, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği standartlarda hazırlanarak GİB'e iletilir.
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