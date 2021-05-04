eBay'den kripto para açıklaması

04 Mayıs 2021 Salı, 10:05

ABD merkezli parakende devi eBay'in İcra Kurulu Başkanı Jamie Iannone'den, kripto paraları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

CNBC'ye konuşan CEO Iannone, kripto paralar ile ödeme yapılabilmesi için incelemelerinin sürdüğünü bunu bir yöntem olarak ele alabileceklerini söyledi.

Iannone ayrıca, şirketin dijital varlıklar olan NFT'ler (non-fungible token) üzerinde de araştırma yaptığı dile getirdi.