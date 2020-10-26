Ebola’nın tedavisi bulundu

26 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

Toplam ölüm sayısı COVID-19’un çok altında olmasına rağmen enfekte olanların ölüm oranı açısından dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olarak sınıflandırılan Ebola için artık onaylanmış bir tedavi var: Laboratuvarda üretilen antikorlar, bir bağışıklık tepkisi oluşturdu ve virüsün hücreleri enfekte etme yeteneğini azalttı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD’li bir ilaç şirketi tarafından geliştirilen laboratuvar yapımı antikorlardan oluşan bir kokteylin, Ebola hastası yetişkin ve pediatrik hastaları tedavi etmek için kullanılabileceği açıklandı. Bu onay, FDA’nın ilk Ebola aşısına yeşil ışık yakmasından bir yıldan kısa bir süre sonra geldi.

Hem insan hem de primatları etkileyen virüse ilk olarak 1976’da Ebola Nehri’nin yanında rastlanmıştı. Virüsün lokalize edildiği ilk yer ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Sudan olmuştu.

Daha önce hastalara yalnızca destekleyici tedavilerle yardım edilebiliyordu. Kaliforniya’daki La Jolla İmmünoloji Enstitüsü’nden immünolog Erica Saphire, “Bu olay Ebola’nın artık tedavi edilebilir bir hastalık olduğu anlamına geliyor” diyor.

Söz konusu ilaç kokteyli, hastalığın en büyük ikinci salgını sırasında, 2018 ve 2019’da Kongo’da yürütülen bir klinik çalışmada, diğer üç deneysel Ebola tedavisiyle birlikte değerlendirildi. Deneme sırasında bu ilaçla tedavi edilen kişilerin, yüzde 33.8’i 28 gün sonra ölürken bu oran diğer tedavi türlerinde yüzde 51’di.

İlaç, bir bağışıklık tepkisi sırasında doğal olarak üretilenleri taklit etmek için tasarlanmış, insan yapımı üç farklı monoklonal antikordan oluşuyor. Biri, Ebola virüsünün insan hücrelerine sızmasına izin veren yapıları incelerken diğer ikisi virüsü ve enfekte hücreleri temizlemek için bağışıklık hücrelerini devreye sokuyor.

https://www.sciencenews.org/article/ebola-virus-first-treatment-fda-approval-antibodies