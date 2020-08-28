Ebru Timtik'in cenazesinde polis müdahalesi

28 Ağustos 2020 Cuma, 10:14

Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal adil yargılanma talebiyle 5 Nisan’dan bu yana adil yargılanma talebiyle ölüm orucundaydı. ‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna rağmen tahliye edilmediler. Dün durumu ağırlaşan ve yattığı Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde gözlem altına alınan 42 yaşındaki avukat Ebru Timtik’in nabzı durduğu için doktorlar acil müdahalede bulundu ancak kurtarılamadı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Timtik’in ölüm haberinin ardından Adli Tıp Kurumu önünde gerginlik yaşandı. Cenazenin polis ekipleri tarafından kaçırıldığı belirtilirken 4 kişi de gözaltına aldı.

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ebru, polis müdahalesi ile Adli Tıp Kurumundan çıkarıldı. Polis konvoyuyla cenaze İstanbul Barosu önüne götürülmesi engellenmeye çalışılıyor. Cenaze aracının peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE

Timtik'in cenazesi daha sonra da Gazi Cemevi'ne getirildi. Cemevinde yapılan törenin ardından Gazi Mezarlığı'na yürümek isteyen kalabalığa polis biber gazı ile müdahale etti.

MESLEKTAŞLARI BARO ÖNÜNDE

Öte yandan bugün saat 12.00'de İstanbul Barosu önünü yapılan çağrı nedeniyle çok sayıda avukat baro önünde bir araya geldi.

Cenazenin önce Taksim’deki İstanbul Barosu önüne ardından da Gazi Mahallesi’ne götürüleceği açıklanmıştı.

ÖLÜM ORUCUNDAKİ AYTAÇ ÜNSAL'DAN MESAJ

Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal da tedavi altında olduğu hastaneden bir mesaj gönderdi: “Canım avukatım, arkadaşım, adalet yoldaşım… Göz göre göre öldürdüler seni. Ama doğuyorsun sen şimdi halkın yüreğinde. Yüreklerde, beyinlerde doğuyorsun. Var mı dünyada adalet için bir örneği ömrünü veren bir avukat. Alacağız hakkımızı. Senin için alacağız.”

DURAKOĞLU: BU ÖLÜM ENGELLENEBİLİRDİ. ENGELLEMEDİLER

Anmaya Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu da mesaj gönderdi. Durakoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ebru Timtik ve diğer meslektaşlar için haksız bir karar verildi. Hak mücadelesini savunamamak ölümden de beter. Herkes bilmelidir ki bu ölüm engellenebilirdi. Engellemediler. Topyekun devletin duyarsızlığını nasıl izah edebilirler? Mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona rahmet dilerken, uğruna adil yargılma hakkının savunucusu olacağımıza söz veriyoruz."