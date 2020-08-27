Ebubekir Akgül'den '49 aynı soyadlı personel'e açıklama

27 Ağustos 2020 Perşembe, 17:20

Bilal Erdoğan'ın okuduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının üst düzey görevlere yükseltildiği Türk Hava Yolları'nda (THY), bu isimlerinden biri olan THY İnsan Kaynakları Başkanı Ebubekir Akgül ile aynı soyadına sahip 49 kişinin çalıştığı iddia edilmişti.

Özellikle üniversitelerin kadrolaşma örneklerinde öne çıktığı son dönemde gündem olan bu iddia üzerine Ebubekir Akgül'den açıklama geldi.

Akgül'ün avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan haberin "THY'yi karalama ve çamur atma maksatlı yayınların bir parçası ve devamı" olduğu öne sürüldü ve şöyle denildi:

"Müvekkilim, görev yaptığı süre boyunca 500 binden fazla kişinin işe alım süreçlerini yönetmiş olup, işe alım süreçlerini başarı ile tamamlayıp işe başlayan ve müvekkilimin çalıştığı kurum adına sözleşmesini imzaladığı çalışan sayısı ise 18.319’dur. Çalışan sayısının 29.180, soy isim sayısının ise 12.505 olduğu kurumda aynı soy ismi taşıyan çalışanların bulunduğu bir sır değildir. Gülünç iddiaları kaleme alanların akıl yürütmesine göre kurumda her çalışanın ortalama iki akrabası da çalışmaktadır. Başka bir detay olarak, kurumda Yılmaz soy isimli 351, Kaya soy isimli 190 çalışan bulunmaktadır. Mezkûr yayınlardaki iddiaların sahiplerinin, bu bilgilerden yola çıkarak kendilerini biraz daha gülünç duruma düşürmeleri mümkündür. Kurumda Akgül soy ismini taşıyan çalışan sayısı 27 olup, bunlardan 13 ü Müvekkilimin İstihdam Başkanlığı döneminde kurumda çalışmaya başlamıştır. Müvekkilimin İstihdam Başkanlığı döneminde kurumda çalışmaya başlayan ve akrabası olan ve tüm adayların tabi olduğu değerlendirme süreçlerinden geçerek işe giren yalnızca 1 çalışan bulunmaktadır. Mezkûr yayınlarda bahsi geçen ve Müvekkilimin abisine ait olan firma ile kurum arasında, Müvekkilimin yetkisi dâhilinde bulunan herhangi bir konuda sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır, dolayısıyla yetkisi tahtında bir ödeme yapılmış olması söz konusu değildir."



