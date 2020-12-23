Ebubekir Sifil'e destek veren Ayasofya'nın 'baş imamı'na Yılmaz Özdil'den yanıt

23 Aralık 2020 Çarşamba, 21:12

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili Diyanet'e seslenip "Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısı yapması büyük tepki çekmişti.

Ebubekir Sifil'e, camiye çevrilen Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’dan destek geldi. Mehmet Boynukalın, Özdil ve Akman'ın Allah'ın ayetleriyle alay ederek "küfür"e girdiğini öne sürdü ve "Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş" dedi.

Ebubekir Sifil'e destek veren, Ayasofya'ya "baş imam" olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den yanıt geldi.

Sözcü gazetesine konuşan Yılmaz Özdil, ''Bu asılsız linç kampanyasının işaret fişeğini Ebubekir Sifil vermişti. Dine de hukuka da sığmayan linç kampanyasının sözcülüğünü de belli ki Ayasofya'nın imamına yaptırmışlar” dedi.

''DİNE DE HUKUKA DA SIĞMAZ''

“Özenle seçilmiş bir tarih olduğunu düşünüyorum. Namuslu gazetecilik yaptığımız için sık sık çeşitli linç kampanyalarının hedefi oluruz. Daha dün yeni bir linç kampanyası başlatılacağını söylemiştim. Bu asılsız linç kampanyasının işaret fişeğini Ebubekir Sifil vermişti. Dine de hukuka da sığmayan linç kampanyasının sözcülüğünü de belli ki Ayasofya'nın imamına yaptırmışlar”

''CUMHURİYET TEHDİT ALTINDA''

''Din görevlilerinin hele ki Ayasofya kadar önemli bir camiinin baş imamının böylesine vebal alması ve siyasete bu kadar angaje olması, bir siyasi partinin emellerine bu kadar alet olması Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunun kanıtıdır. Belli ki önümüzdeki seçimin kampanya malzemesi olarak yine dindar insanlarımızın dini duygularını alet edecekler, kullanacaklar.''

''HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''

''Ayasofya imamını Allah ıslah etsin. Ama şunu da bilsin ki Allah'ın huzuruna çıktığında Yılmaz Özdil'in vebali ile çıkacaktır. Dini siyasete bu kadar alet eden bir imama, bir Müslüman Türk vatandaşı olarak hakkımı helal etmiyorum. Sanırım samimi Müslüman bütün Türk vatandaşları da bu şekilde düşünür. Ama imam şunu bilsin ki, terör örgütlerine hedef göstermesine rağmen korkmadan ve yılmadan namuslu gazeteciliğimizi sürmeye devam edeceğiz. Bu tür siyasi saptırmalarla, iftiralardan oluşan linç kampanyalarıyla Türkiye'nin gerçek gündemi olan yoksulluk, yolsuzluk ve corona trajedisini unutturmalarına izin vermeyeceğiz.”