Ece Erken'den olaylı gece açıklaması: 'Sırtımda bardak kırdılar'

27 Temmuz 2021 Salı, 17:16

Ece Erken ve eşi Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum’da Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı bir mekânda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye “Bu milleti dolandırmak değil mi?” diye sitem edince gerginlik çıktı. Erken, olaylı geceyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'ARKADAŞIMIN KAFASINDA VE BENİM SIRTIMDA BARDAK KIRDILAR'

Ece Erken yaşananlarla ilgili olarak Beyaz Magazin'e açıklamalarda bulundu. Erken, ''2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekâna gittik. Saat 20.00’de gittiğimiz mekânda, 23.00’te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce ‘Bu dolandırıcılık değil mi?’ dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk'' şeklinde konuştu.

'55 YAŞINDAKİ KADINA TOKAT ATTI' İDDİASI

Sosyal medyada hızla yayılan haberlerde Ece Erken'in kaşının patladığı eşinin de dişlerini kırıldığı iddia edildi. Olay yerine jandarmanın geldiği ve Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun karakola giderek ifade verdiği de öne sürüldü.

Olayın yaşandığı mekânın sahibi Aleyna Çavuşoğlu ise UçanKuş TV’de yayınlanan Canlı Masa programına bağlanarak Ece Erken’in kendisini sakinleştirmeye çalışan 55 yaşındaki kadına tokat attığını iddia etti.