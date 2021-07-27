Ece Erken'den olaylı gece açıklaması: 'Sırtımda bardak kırdılar'
Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı bir gece yaşadığı öne sürüldü. İddialara göre çift, Yalıkavak'ta gittikleri mekanda hesaptan rahatsız olunca işletmeyle kavga etti.
Ece Erken ve eşi Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum’da Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı bir mekânda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye “Bu milleti dolandırmak değil mi?” diye sitem edince gerginlik çıktı. Erken, olaylı geceyle ilgili açıklamalarda bulundu.
'ARKADAŞIMIN KAFASINDA VE BENİM SIRTIMDA BARDAK KIRDILAR'
Ece Erken yaşananlarla ilgili olarak Beyaz Magazin'e açıklamalarda bulundu. Erken, ''2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekâna gittik. Saat 20.00’de gittiğimiz mekânda, 23.00’te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce ‘Bu dolandırıcılık değil mi?’ dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk'' şeklinde konuştu.
'55 YAŞINDAKİ KADINA TOKAT ATTI' İDDİASI
Sosyal medyada hızla yayılan haberlerde Ece Erken'in kaşının patladığı eşinin de dişlerini kırıldığı iddia edildi. Olay yerine jandarmanın geldiği ve Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun karakola giderek ifade verdiği de öne sürüldü.
Olayın yaşandığı mekânın sahibi Aleyna Çavuşoğlu ise UçanKuş TV’de yayınlanan Canlı Masa programına bağlanarak Ece Erken’in kendisini sakinleştirmeye çalışan 55 yaşındaki kadına tokat attığını iddia etti.
Video Haberler
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- İzmir'de deprem!
- Ankara’dan Bursa’ya yolculuk için 30 bin TL!
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber