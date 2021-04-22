Reynmen ve Ece Erken mahkemelik oldu
Rapçi "Reynmen" lakaplı Yusuf Aktaş, Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası açtı.
Sosyal medya fenomeni ve rapçi "Reynmen" lakaplı
Yusuf Aktaş, televizyon programında söylediği iddia edilen sözler nedeniyle
sunucu Ece Erken'e 5 bin liralık tazminat davası açtı.
İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada
taraf avukatları hazır bulundu.
Davalı Ece Erken'in avukatı yaptığı savunmada "VTR'ler
program yöneticisi tarafından hazırlanmaktadır. Programın tüm haberlerini,
konularını ve başlıklarını görevli diğer çalışanlar hazırlamaktadır.
Müvekkilimin toplumu kışkırtmak ve tahrik etmek için uğraştığını düşünmek abes
olur. VTR'de geçen sözler Ece Erken'e ait değildir. Müvekkilimin sözleri
hakaret suçunu oluşturmamaktadır" diyerek mahkemeden davanın
reddedilmesini talep etti.
"MÜVEKKİLİM ZAN ALTINDA BIRAKILMIŞTIR"
Yusuf Aktaş'ın avukatı ise "Programda yayınlanan
'Reynmen öz annesine şiddet mi uyguladı?', 'Reynmen kimi neden bıçaklamaya
kalkıştı' gibi ifadelerle müvekkilim zan altında bırakılmıştır. Ece Erken bu
iddiaları destekleyecek ve pekiştirecek açıklamalarda bulunmuştur. Davanın
kabul edilmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi
için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Ünlü sunucu Ece Erken bir televizyon programında Reynmen
hakkında çıkan "Muhabire darp" haberleri ile ilgili konuşmuştu. Bunun
ardından Reynmen avukatı aracılığıyla kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle
Erken'e 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Yusuf Aktaş'ın avukatının mahkemeye sunduğu şikayet
dilekçesinde "Müvekkilim 13 Eylül 2019 tarihinde bir muhabir ile yaşadığı
talihsiz olay nedeniyle yargısız infaza maruz kalmıştır. Ece Erken sunuculuğunu
yaptığı programda reyting kaygısıyla müvekkilimi zan altında bırakmıştır.
Davalının kara propagandaya girişmesi ve iftira suçu işlemesi basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Ece Erken programda saygısızca ifadeler kullanmaktadır. Programda alt yazıda 'Muhabiri tokatlayan Reynmen'den büyük pişkinlik', 'Sözde fenomen' ve 'Şiddet ailede mi var, babasından mı gördü' şeklinde programın alt yazısında yer alan sözleri söyleyerek müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.
Video Haberler
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Hukuksuz atamayla görev
- Saray'a teslim olmak yok
- Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Kripto para vurgunu! Milyar dolarlık olayda yeni gelişme
- Hakan Altun çekim öncesi hastaneye kaldırıldı