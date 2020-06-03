Ece Üner'den sosyal medya isyanı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 14:17

Haber sunarken yaptığı yorumlarla sıklıkla sosyal medyanın gündeminde olan Ece Üner, isminin kullanılarak sahte hesaplar açıldığını söyledi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Üner, ismini kullanarak sosyal medyada paylaşım yapan hesapları paylaşarak isyan etti.

Üner, "benim ismimi ve cismimi kullanmak suretiyle kendi yüksek fikirlerini paylaşan, @EceUner32 ve daha nice nice sahte hesaplar sayenizde oturdum arpacık kumrusu gibi düşünüyorum ve soruyorum sizlere, nedendi? At kendi imzanı rahatla” ifadelerini kullandı.