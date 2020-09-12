Eczacıbaşı VitrA - Yeşilyurt: 3-1

12 Eylül 2020 Cumartesi, 20:59

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Caner Çildir, Tuncay Sevim.

ECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Elif, Thompson, Merve, Boskovic, Simge (L), Melisa, Mirkovic, Melis, Fatma, Saliha, Yasemin.

SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya, İlayda, Carutasu, Scuka, Cross, Buket, Bihter (L), İrem, Derya Güç, Zeynep, Aybüke, Duru.

SETLER: 3-1 (25-20, 25-17, 24-26, 26-24)

SÜRE: 112 dakika (26,26,30,30)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 1'inci haftasında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette, ev sahibi ekip Hande Baladın ve Jordan Thompson'ın ataklarıyla kısa sürede kontrolü ele aldı ve farkı açarak seti 25-20 sonlandırdı. Bu sette smaçörlerin yanı sıra orta oyuncuların atakları da skora katkı sağladı. İkinci sette rakibine hiç şans tanımayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 kazanırken, Amerikalı orta oyuncu Chiaka Ogbogu'nun beş atak sayısı dikkat çekti. Üçüncü sette Thompson ve kaptan Boskovic'in hücumları ev sahibine yeterli olmadı ve Yeşilyurt seti 26-24 kazandı. Dördüncü setin başında kontrolü elinde tutan taraf yine Yeşilyurt ekibi oldu. Ancak Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular kaptanlarının etkili oyunuyla 18-10'dan geri gelerek skoru ele geçirdiler ve maçı 3-1 sonlandırdılar. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Thompson olurken, turuncu beyazlılarda Boskovic 17,Ogbogu 15 ve Hande 13 sayıyla galibiyette rol oynadı.



