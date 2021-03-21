Eczacıbaşı Voleybol Takımı'ndan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepki gösteren Eczacıbaşı Vitra alınan kararı sosyal medya üzerinden eleştirdi.
Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararına tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı, “Taraf devletlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik kararlılığını gösteren İstanbul Sözleşmesi, çağdaş bir uluslararası insan hakları sözleşmesidir ve kadınlar için hayati önemdedir. Türkiye’nin refahı için çalışan tüm kurum ve kişilerin, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların yaşamı söz konusuyken, İstanbul Sözleşmesi’ni ortak geleceğimizin teminatı olarak göreceğine inanıyoruz.”
KADINLARIN YANINDAYIZ
Açıklamada ayrıca, “Kadınların azmi ve başarılarıyla ülkemizin adını dünyaya duyuran, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü’ne layık görülen Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak eşit, adil ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinde kadınların yanındayız.” ifadeleri yer aldı. Eczacıbaşı Kulübü, Türkiye'nin 4 bir yanında genç kızların voleybola başlaması için de etkinlikler düzenlemişti. Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı da kadınlaa pozitif ayrımcılıkla yaklaştıklarını açıklamıştı.
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