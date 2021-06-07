Eczacılık fakülteleri ve öğrenci sayısı artışta! Mezunları bekleyen tehlike; işsizlik
Üniversitelerdeki eczacılık fakülteleri 2020'de 37'ye yükseldi. Fakültelerdeki öğrenci sayısı 15 bin 880 oldu. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan uyardı: "Öğrenci sayıları her yıl artıyor, mezun olanlar işsizlik sorunu ile karşı karşıya"
Türkiye’de sayıları artmaya devam eden eczacılık fakültelerinin durumu sektörü endişelendirirken mezun olanlar da işsizlik gerçeği ile yüz yüze kalıyor.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) istatistiklerine göre, 2003’te eczacılık fakültesi sayısı 11 iken; 2020’de bu rakam 37’ye yükseldi.
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, eczacılık fakültesi sayılarının ve öğrenci sayılarının her geçen yıl artmasıyla, mezun olanların işsizlik sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek “Bu durum endişe verici hale gelmeye başladı” dedi.
2020’DE ÖĞRENCİ SAYISI 15 BİN 880
Geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karara istinaden Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kurulmasıyla bu fakültelere bir yenisi daha eklendi. TEİS’ten yapılan açıklamada, 2003’te toplam öğrenci sayısı 4 bin 120 iken bu rakam 2020’de 15 bin 880 oldu. 2003’te yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 939 iken 2020 de bu sayı 3 bin 883’e yükseldi. TEİS Genel Başkanı Saydan, gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2003’te 919 mezun veren eczacılık fakülteleri 2020 yılında 1759 mezun verdi. Önümüzdeki dönem genç eczacılar için iş bulma açısından ciddi sorunların yaşanacağı bir dönem olacak. Zira mezunların nerede istihdam edileceği planlanmadan açılan üniversiteler gençlere bir gelecek sunan kurumlar olmak yerine işsizliği öteleyen bir yapı halini almış durumdalar. Daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması ve kontenjanlardaki sayıların azaltılması öncelikli hedef olmalıdır.”
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