Eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik!
İstanbul'da 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.
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