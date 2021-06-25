Eda Erdem, Millet Ligi'nde en çok blok yapan oyuncu oldu

25 Haziran 2021 Cuma, 21:50

Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 setlerle mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı aldığı galibiyetle turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken bronz madalyanın sahibi oldu.

BLOKTA ZİRVEDE

Fenerbahçe Opet ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, turnuva boyuncu yaptığı 46 blokla turnuvanın En Çok Blok Yapan Oyuncusu istatistiğinde ilk sırada yer aldı.