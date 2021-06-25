Eda Erdem, Millet Ligi'nde en çok blok yapan oyuncu oldu
FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, turnuvanın en çok blok yapan oyuncusu oldu.
Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.
İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 setlerle mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı aldığı galibiyetle turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken bronz madalyanın sahibi oldu.
BLOKTA ZİRVEDE
Fenerbahçe Opet ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, turnuva boyuncu yaptığı 46 blokla turnuvanın En Çok Blok Yapan Oyuncusu istatistiğinde ilk sırada yer aldı.
Video Haberler
- Minikler talep etti, Kılıçdaroğlu hemen talimat verdi
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Güneş'ten Belözoğlu'na teklif
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Feyza Altun istismarı ifşa etti
- Peker'den erişim engeli açıklaması
- Erdoğan'dan bakana tepki
- İşte 2021 AKP Türkiye'si! Görüntüler bugün çekildi
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı