Eda Nur'a cinsel saldırı soruşturmasında ikinci gözaltı
Ankara'da annesine veda mesajı gönderdikten sonra intihara sürüklenen Eda Nur Kaplan'a (18) 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişiden Yusuf G. de gözaltına alındı.
Babasını çocuk yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CİNSEL SALDIRI ŞİKAYETİ
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Eda Nur Kaplan'ın, sosyal medyada tanıştıkları Yusuf G. ile akşam buluştuklarını, yanlarında ablası ve kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın da bulunduğunu söylediği öğrenildi. Eda Nur Kaplan'ın, burada bir süre durduktan sonra başka bir mekana gittiklerini, burada ablası tuvalete gittiği sırada Yusuf'un kendisini eve bırakma bahanesiyle mekandan çıkardığını ve otele götürdüğünü belirttiği öğrenildi. Eda Nur Kaplan'ın, burada önce Yusuf G. sonra da Mehmet A.'nın isteği dışında kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek şikayette bulunduğu belirlendi.
DİĞER ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA
Şikayet üzerine Mehmet A.'nın gözaltına alındığı ancak Eda Nur Kaplan'da darp ve zorlama olmadığı yönündeki doktor raporu üzerine delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı öğrenildi. Eda Nur'un şikayeti üzerine başlatılan cinsel saldırı soruşturmasında aranan Yusuf G. de bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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