Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin açıklama
Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.
Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek tecavüze uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan kişi, "delil yetersizliğinden" serbest bırakıldı. Eda Nur Kaplan yaşamına son verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Kaplan'ın ölümüne ilişkin kısa bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız."
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