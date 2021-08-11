Eda Nur'u intihara sürükleyen isim tutuklandı

Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen zanlı tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:44
Eda Nur'u intihara sürükleyen isim tutuklandı
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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan zanlı savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Cinsel saldırı ile suçlanan ikinci zanlı da yeniden gözaltına alındı.

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