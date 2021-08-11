Eda Nur'u intihara sürükleyen isim tutuklandı
Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleyen zanlı tutuklandı.
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan zanlı savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Cinsel saldırı ile suçlanan ikinci zanlı da yeniden gözaltına alındı.
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