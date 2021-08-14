Edin Dzeko Inter formasıyla ilk golünü attı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 20:28

İtalya Seria A'da gelecek hafta başlayacak yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Inter, hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Inter 3-0 kazanırken Edin Dzeko, takımla sözleşme yapmamasına rağmen hazırlık maçına ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu takımının ikinci golünü kaydederken, Inter'in diğer golleri Nicola Barella ve Stefano Sensi'den geldi.

LUKAKU'NUN YERİNE GELDİ

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve geçtiğimiz yıl İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de, takımdan ayrılan son isim Romelu Lukaku oldu.

Belçikalı oyuncuyu Premier Lig takımlarından Chelsea'ye 98 milyon sterlin karşılığında gönderen Inter, Lukaku'nun yerini Roma'dan Edin Dzeko ile dolduracak.

İtalyan basınında çıkan haberlerde iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı belirtilse de Inter, henüz resmi açıklamayı yapmadı.

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Inter, sahasında Genoa ile karşı karşıya gelecek.

