Edin Dzeko koronavirüsü yendi
İtalya Serie A takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, koronavirüsü yendiğini açıkladı.
İtalya Serie A takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, koronavirüsü yendiğini açıkladı.
Roma’nın golcü futbolcusu Dzeko’dan sevindiren haber geldi. Başarılı santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini duyurdu. Dzeko, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma" ifadelerine yer verdi.
Edin Dzeko, 6 Kasım Cuma günü test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti.
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