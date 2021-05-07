Türk Gücü Lille için şampiyonluk yolunda kritik 90 dakika

07 Mayıs 2021 Cuma, 10:07

Fransa Lig 1 ekiplerinden şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Losc Lille, bugün Türkiye saatiyle 22.00'de Lens derbisine çıkacak.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı gibi milli gururlarımız önderliğinde şampiyonluğa koşan Lille, ligde 5. sırada yer alan RC Lens deplasmanında 3 puan için savaşacak.

Ligde lider konumda bulunan Lille, sezonun son 3 haftasına 76 puanla PSG'nin 1 puan önünde giriyor. Lille'nin 30 yaşındaki orta sahası Benjamin Andre sarı kart cezalısı olarak derbide yer alamayacak. Bir diğer orta saha oyuncusu Renato Sanches'in ise sakatlığı nedeniyle kafilede yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ligde son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Lille, deplasmana formda bir şekilde geliyor.

Ligin beşinci sırasında yer alan Lens ise, 13 maçlık yenilmezlik serisine geçen hafta PSG ile oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup olarak son verdi. Son 5 maçında ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Lens takımında kırmızı kart cezalısı olan sol bek Issiaga Sylla forma giyemeyecek. Onun dışında sakatlığı bulunan Massadio Haidara'nın ilk 11'de yer almasa bile kadroda olması bekleniyor. Lens bu maça Avrupa bileti alabilmek için çıkacak.

Türk Gücü Lille'de Burak Yılmaz 13, Yusuf Yazıcı 7, Zeki Çelik ise 3 golle takımlarının gol yükünü sırtlayan isimler. Lens takımında ise Gael Kakuta 11 gol ile takımın en çok gol atan ismi.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ü Lille üstünlüğüyle sona ererken, bir kez de berabere kalındı.