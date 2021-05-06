Burak Yılmaz: "Kontratım devam ettiği sürece buradayım."

06 Mayıs 2021 Perşembe, 18:21

Fransa Lig 1 ekiplerinden Losc Lille'de 25 maçta 13 gol atıp, 5 de gol pası üreten ve şampiyonluk yolunda müthiş bir performans gösteren milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 7 Mayıs'ta oynayacakları derbiden önce bir basın toplantısı düzenledi ve Fransız basınının sorularını yanıtladı.

Losc Lille ligin bitimine üç hafta kala 76 puanla lider durumda. Geçtiğimiz günlerde Nisan ayının oyuncusu seçilen ve şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, önemli derbi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Konuşmasına öncelikle yarın oynayacakları derbi ile başlayan Yılmaz, "Yarın çok büyük bir derbi olacak biliyorum. İlk maçta da bunun önemini arkadaşlarım ve bütün kulüp bana anlatmıştı. Ama yarın bizim için bir derbiden fazlası. Tabii ki Lens'in de hedefleri var, bizim de hedeflerimiz var. Onlara saygı duyuyoruz ama bizim için yarın bir derbiden daha fazlası." yorumunu yaptı.

"KAKUTA, KEŞKE DÜŞÜNCELERİNİ KENDİ İÇİNDE SAKLASAYDI."

Gael Kakuta'nın attığı "Lille'i şampiyonluktan edersek bu muhteşem olur. Benim şampiyonluk tercihim PSG'den yana." tweetini soran muhabire ise:

"Bu tweeti atan futbolcuyu biliyorum. Çok tecrübeli bir futbolcu ama Kakuta, keşke düşüncelerini kendi içinde saklasaydı. Geçen hafta PSG ile oynadılar ve kaybettiler. Bunu dışa vurmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Uzun süredir goller atıp, asistler yaptırdığına, çok iyi paslar attığına ve bu performansının hep böyle sürüp sürmeyeceği sorusuna ise:

"Biz çok iyi bir takımız. Ben gol atıyorsam onlar sayesinde ya da onlar gol atıyorsa benim sayemde. Biz bir takımız. Artık son düzlüğe giridk. Kimin gol attığı, pas verdiği ya da ne kadar iyi bir oyun oynandığı umrumuzda bile değil. Bu üç maçı da kazanacaksınız ve kötü oynayacaksınız, Burak sen de hiç gol atmayacaksın deseler, kabul ederdim. O yüzden bence gol atanın kim olduğunun ya da iyi oyunun önemli olmadığı haftalara girdiğimizi düşünüyorum." diyerek takım olmanın önemini vurguladı.

Yarınki maçla alakalı olarak gelen sorulara, kesinlikle kazanılması gereken bir maç gözüyle baktığını, stres yapmamaları gerektiğini ve bundan sonrası için maç maç odaklanmaları gerektiğini belirtti: "Şu an tek düşündüğümüz yarınki Lens maçı. Saint-Etienne ve Angers maçlarını sonra düşüneceğiz. Tamamen sakin kalmak, strese girmemek, kendimizi baskı altına almamak gerekiyor.

Biz genç bir takımız. Mutlaka dalgalanmalarımız olacaktır. Ama arkadaşlarımın bunların hepsinin üstesinden geleceğinden eminim."

"TÜRKİYE LİGİ İLE FRANSA LİGİ ARASINDA FARK VAR. BURASI AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDEN BİRİ"

Avrupa'ya gelmek için neden bu kadar süre bekledin diye sorulduğunda buna "kader" cevabını veren 35 yaşındaki golcü, Türkiye Ligi ile Fransa Ligi arasında fark olup olmadığı konusunda ise şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Ligi ile Fransa Ligi arasında fark var. Burası çok sert, çok fiziki mücadeleye dayalı ve Avrupa'nın 5 büyük liginden biri. Bunu söylerken Türkiye ligini küçümsemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama buradaki seviye çok daha üstte."

35 yaşında olmasına rağmen performansını hala üst düzeyde tutmasının en büyük sırrının hayatının merkezinde futbol olmasını söyledi. "Çalışmanıza da, dinlenmenize de, beslenme düzeninize de fazla dikkat etmeniz gerektiğini, anca bu zinciri sürdürürseniz hala bu yaşlarda futbol oynayabilecek durumda olursunuz" yorumunda bulundu. Dünyada şu anda kendisinden çok daha büyük birçok futbolcunun bulunduğunu, belki de bu oyuncuların futbolcuların yaşını uzattığını da ekledi.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL BİR YAŞAM TARZI"

"Türk toplumu sizi çok seviyor, Lille oynarken sanki Türkiye oynarmış gibi izleyip takip ediyorlar. Biz de sizi çok seviyoruz. Bu konuda siz nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna karşılık Burak, Türkiye'de futbolun çok başka bir seviyede olduğunu özellikle belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnsanların hissi, takımlarına, oyuncularına olan bağlılığı özellikle çok başka. Türkiye'de futbol bir yaşam tarzı açıkcası. Takımın galipse bir hafta çok güzel geçer, mağlupsa çok kötü geçer. Böyle bir ortamda ülkemizin bizi sahiplenmesi, takip etmesi çok güzel bir his, ki zaten böyle olacağını biliyorduk. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Bizleri, Lille'i kendi ülke takımımız gibi takip edip sahiplenmeleri hem bizi hem de bence sizleri sevindiriyordur. İnşallah sonu güzel olsun."

Bir muhabirin, ailesi Burak'la gelmeyeceği için onun da maçlara çıkmayacağı şeklinde bir duyum aldıkları ve bunun doğruluğu hakkındaki sorusuna ise, duyumların magazinvari olduklarını söyleyerek, ailesinin yanında olduğunu, kendisinin de her maça çıkıp elinden gelen her şeyi yaptığını ekledi.

LENS MAÇI DERBİDEN DAHA FAZLASI

Derbi hakkında gelen sorulara ise:

"Dediğim gibi yarın bizim için bir derbiden fazlası, her maça nasıl konsantre oluyorsak, Nice maçına nasıl konsatre oluyorsak, yine öyle çıkacağız. O da 3 puan, bu da 3 puan, PSG'yi yenince de 3 puan, Lens'i yenince de 3 puan alıyorsun. Artık kendimizi ekstra motive edeceğimiz zamanları geçtik çünkü neyi kaybedip neyi kazanacağımızı çok iyi biliyoruz. Arkadaşlarımızın da ekstra bir motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum." şeklinde yanıt verdi.

"KONTRATIM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BURADAYIM"

Kontratı ve geleceği hakkında, "2 sene kontratım var. Ligi 2.de bitirsek, 1.de bitirsek harika bir sezon geçtiğini düşünüyorum ama tabii ki hedefimiz şampiyonluk. 1 sene daha kontratım var. Kontratım devam ettiği sürece buradayım. Bu konuda bir korkum bir çekincem yok yani." cevabını vererek, bu tarz soruları sezon sonunda konuşmanın daha doğru olduğunu belirtti.

"NEYMAR VE MBAPPE BENİM İÇİN DÜNYANIN EN İYİ İKİ OYUNCUSU"

Kendisine yöneltilen "Ligi Neymar ve Mbappe'nin önünde bitirirsen ne hissedersin?" sorusuna:

"Neymar ve Mbappe benim için dünyanın en iyi iki oyuncusu. Özellikle Mbappe. İkisini cok seviyorum, saygı duyuyorum, takip ediyorum. Neymar ve Mbappe'nin önünde ligi şampiyon bitirmek diye değil PSG'nin önünde ligi şampiyon olarak bitirmek diye yorumlarsak bizim takım olarak başarımız daha çok öne cıkar." diye cevap veren Yılmaz, şu an şampiyonluğun ya da ikinciliğin belli olmadığını, ligi şampiyon bitirirlerse bunları o zaman konuşmak gerektiğini söyledi.

Genel olarak çok iyi bir takımdan, çok iyi oyunculardan, stuff ekibinden oluştuklarını, hocalarının çok iyi olduğunu özellikle belirten Burak, burada bir ekip işi olduğunu özellikle vurgulayarak, isim isim bakmadan Losc Lille takımını bir bütün olarak görüp öyle övüp, öyle eleştirmenin daha doğru olacağını söyledi.

Son olarak geldiği günden itibaren kendisine ve ailesine çok iyi davrandıkları için tüm Fransız dostlarına teşekkürlerini iletip, onlara saha dışında da sevgi ve saygılarının karşılığını vereceğini söyleyerek toplantıyı noktaladı.