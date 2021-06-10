"Edipler ve Ölüm" (Ben Ölecek Adam Değilim!)

İnsanoğlu için ölüm, hep merak uyandıran bir tema olmuştur. Yazar bu merakı, edipler üzerinden gidermeye çalışıyor. Yüzden fazla edibi, ölümün farklı ve ilginç noktalarında bir araya getiriyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 10:45
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Bu kitapta ediplerle ilgili neler var: idamları, intiharları, ruhlarla konuşmaları, katil oluşları, öldürülmeleri, vasiyetnameleri, ölüm yolculukları, ölmeden önceki son sözleri, cenaze törenleri, mezar taşları, son şiirleri, yarım kalan eserleri, kurşuna dizilmeleri, yakılmaları, linç edilmeleri, ölüme meydan okumaları, erken yaşta öksüz kalmaları, çocuklarını yitirmeleri…

Okur, çoğu zaman hüzünlenecek, kimi zaman tebessüm edecek, kimi zaman da gerilecek bu kitabı bitirdikten sonra ve iyi ki okumuşum diyecek. Çünkü iki yüzü aşkın kitap ve edebi dergi gözden geçirilerek oluşturulan eser, size “ölümün de yaşamın en önemli parçası olduğunu” hatırlatacak.

Yazardan önemli not: Bu kitabın tüm gelirleri SMA Hastalarına bağışlanacaktır.


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