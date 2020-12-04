Edirne'de fabrika ve iş yerleri karantinaya alınıyor
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı fabrika ve iş yerleri karantinaya alındı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 fabrika ve 2 iş yeri karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.
Buna göre, ilçeye bağlı Hamidiye köyünde faaliyet gösteren bir çeltik fabrikasında 5 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.
İlçe merkezinde bulunan bir kadın kuaförüne giriş ve çıkışlar 5 gün, konfeksiyon ürünleri satan bir iş yerine de giriş ve çıkışlar 7 gün boyunca yasaklandı.
Toplantıda, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınma sınırlamasına riayet edilmesi ve cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınmasına karar verildi.
Uzunköprü ilçesinde geçtiğimiz günlerde de, ilçeye bağlı Kurtbey köyünde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 7 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırılmıştı.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren birer süper market, fırın, çay ocağı ve bakkala giriş ile çıkışlar 5 gün yasaklanmıştı.
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