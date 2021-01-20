Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında, bir üniversitede araştırma görevlisi olan kişi gözaltına alındı.

AA
20 Ocak 2021 Çarşamba, 13:20
Edirne'de FETÖ şüphelisi akademisyen gözaltına alındı
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Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan akademisyen, gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir üniversitenin hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olan N.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


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