Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında avukat F.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli F.E, emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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