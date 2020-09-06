Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı.

AA
06 Eylül 2020 Pazar, 15:56
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında avukat F.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli F.E, emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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