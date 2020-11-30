Edirne'de kar yağışı başladı
Edirne'de aralıklarla devam eden yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Balkanlar'a yakın köylerde tipi şeklinde başlayan ve etkili olan kar nedeniyle bitki örtüsü beyaza bürünmeye başladı.
Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.
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