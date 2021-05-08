Edirne'de pazarcı esnafına, poşeti açmak için elini diliyle ıslatmasına ceza

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:02

Edirne'nin Keşan ilçesinde halk pazarları 7 noktada koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını ve bu nedenle maske takmadığını söyleyen bir esnafa ceza uygulanmak istendi. Kimliğinin yanında olmadığını belirten ve polise kimlik bilgilerini vermeyen esnaf, kimlik tespiti ve cezai işlem için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerleri bugün, saat 10.00 itibariyle açıldı. Keşan ilçesinde de 7 noktada halk pazarı kuruldu. Yurttaşlar, pazar yerlerine HES kodları sorgulandıktan sonra alındı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde alışveriş yapanlar anonslarla sık sık uyarıldı.

POŞETLERİ, PARMAKLARINI DİLİYLE ISLATARAK AÇAN ESNAFA HEM TEPKİ HEM DE CEZA





Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz da, polis ve zabıta ekiplerince pazar yerinde denetim yaptı. Denetim sırasında maske takmadığı belirlenen bir esnafa ceza yazılmak istendi. Poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını ve bu nedenle maske takmadığını söyleyen esnafa ekipler de tepki gösterdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım, "Bu daha kötü. Neden tükürüyorsun ki? Özrün kabahatinden büyük. Bu poşet kenarından açılıyor" dedi. Pazarcı ise ıslak mendil aldığını ancak poşetleri açamadığını ifade ederek, anlayışlı olmalarını istedi. Polisle de tartışan ve kimliğinin üzerinde olmadığını söyleyen esnaf, kimlik bilgilerinin tespiti ve cezai işlem uygulanmak üzere emniyete götürüldü.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Pazarcı Emin Can Güven, pazarda fiyatların düştüğünü belirterek, "Geçen haftalara göre fiyatlar daha düşük. Biber 10 liradan 6 liraya düştü. Fasulye 20 liradan 10 liraya düştü. Domates 10 liradan 7 liraya düştü. Salata 10 liraydı 7 liraya satıyoruz" dedi.

Vedat Uyulgan da pazarda fiyatların neredeyse yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, fiyatlardaki düşüşün vatandaşın alım gücünü de arttırdığını söyledi.

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE YOĞUNLUK

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kurulan pazarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman ihlal edildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 10.00-17.00 saatleri arasında açıldı. Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki pazarda yoğunluk oluştu. Pazar alanında sosyal mesafe kuralı da zaman zaman unutuldu.