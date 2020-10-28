Ediz Hun, Agatha Christie'nin 'On Kişiydiler' eseri ile tiyatro sahnesinde
Ediz Hun'un başrollerinde yer aldığı “On Kişiydiler” oyunu Tiyatro Ak’la Kara’da sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Burak Karaman üstleniyor.
Agatha Christie’nin eserinden uyarlanan "On Küçük Zenci" oyunu bu sezon yeni adı "On Kişiydiler" ile izleyiciyle yeniden buluşuyor.
Oyuncu Ediz Hun'un da başrolleri arasında yer aldığı oyun Tiyatro Ak’la Kara’da sahnede olacak.
Savaş Özduran'ın çevirdiği, yönetmenliğini Burak Karaman üstlendiği "On Kişiydiler"de sahnede Ediz Hun, Savaş Özdural, Pelin Turancı, Fatih Gülnar , Hakan Akın,Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu , Cengiz Eşiyok , Ilgın Angın,Ozan Altuntaş yer alıyor.
Oyunun konusu şöyle:
"Birbirini tanımayan 10 kişi Bay ve Bayan Owen isimli bir çiftten Zenci adasında verilecek bir parti için davet mektubu alır. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu on kişi aslında neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir."
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