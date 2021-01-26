Efeler Belediye Başkanı Atay: Kullanılmayan kamu binalarına talibim
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentte ilk olma özelliği taşıyan Kitap Kafe’nin açılış töreninde yetkililere seslendi. Kitap Kafe’nin aynısını Efeler’in tüm mahallelerinde gerçekleştirmek istediklerini belirten Başkan Atay, "Efeler’deki kullanılmayan kamu binalarına talibim. Bu binaların Efeler Belediyesi’ne verilmesi halinde Efeler ilçesinde bulunan kullanılmayan kamu binalarında da kitap kafeler yapmaya söz veriyorum" dedi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kitap Kafe’nin geçen hafta yapılan açılış töreninde yetkililere seslendi. Kitap Kafe’nin aynısını Efeler’in tüm mahallelerinde gerçekleştirmek istediklerini belirten Başkan Atay, şöyle konuştu:
“Adnan Menderes Mahallesi’nde çok güzel bir eser gerçekleştirdik. Bu eserin aynısını, hatta daha da güzellerini Efeler’in tüm mahallelerinde gerçekleştirmek istiyoruz fakat belediyeye ait yer sıkıntısı yaşıyoruz. Buradan tüm yetkilerden bir kez daha istirham ediyorum, Efeler’deki kullanılmayan kamu binalarına talibim. Bu binaların Efeler Belediyesi’ne verilmesi halinde Efeler ilçesinde bulunan kullanılmayan kamu binalarında da kitap kafeler yapmaya söz veriyorum. Efeler Halkı her şeye laik. Vatandaşlarımızı, ilçemizin merkezi bir konumunda hayata geçirdiğimiz Kitap Kafe’mizi görmeye davet ediyorum.”
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