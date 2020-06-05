Efeler halkı korku içinde

05 Haziran 2020 Cuma, 08:41

Çevreyi, insanlığı ve canlıları korumanın belediye başkanı olarak görevi olduğunu ifade eden Başkan Atay, ilçenin doğusundan batısına jeotermallerle kuşatılmasına isyan etti.

ZARAR VERİYOR

Nefes alacak alan kalmadığını ifade eden Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Defalarca jeotermal olmaması gerektiğini, vahşi üretime izin verilmemesini istedik.Jeotermallerden çıkan hidrojen sülfür gazın fazla olduğunu ifade ettik. Bunu da göstermek için ölçüm cihazı aldık. Sonuçlar gazın olması gerekenden daha fazla olduğunu gösterdi. Halkın nasıl bir hava soluduğunu bilmesi gerekir. İlçemizde yaşlı ve astım hastası olan çocuklarımız var. Onları önemsediğimiz için bu ölçümleri yapıyoruz. Onların yaşamlarını kötü etkiliyor. İnsanı, toprağa, bitkiye çevreye zarar veriyor. Artık jeotermeller her tarafımızısardı. Şimdi bir tane daha yapılması planlanıyor. Bunun için ÇED olumlu raporu çıktı. İtiraz ettik ve kurulmaması için çaba gösteriyoruz. Artık yeter. İnsanlar korku içerisinde yaşıyor. Nefes alacak alan kalmadı” diye konuştu.

Jeotermallerin zararlı olduğuna dair rapor olduğunu dile getiren Başkan Atay, uzman kişilerden “Bilim Kurulu” oluşturulması gerektiğini söylediğini ancak hiç girişimde bulunulmadığını anlattı. Atay sözlerinişöyle sürdürdü: “Biz bilimsel çalışma yapılmasını önerdik. Uzman kişiler gelip, inceleme yapsın. Çıkan gazın zehirli olup olmadığını tespit etsin. Eğer zararlı ise kapatılsın, değilse halk bunu bilsin ve rahat yaşasın. Biz elimizde zararlı olduğuna dair daha önce yazılmış rapora inanmak zorundayız. Bilim kurulu yeni rapor hazırlasın onun sonuçlarına inanalım. Biz uzmanlardan oluşacak bilim kurulunun karar vermesini istiyoruz.”

"MARKA ŞEHİR İÇİN TARIM ÖNEMLİ"

Kenti marka şehir yapmak için tarımın önemli olduğunu ve girişimlerde bulunduklarını dile getiren Başkan M.Fatih Atay, tarımla ilgili projelerini şöyle açıkladı:

Türkiye’nin ençok enginar üreten ilçesiyiz. 25 bin dönüm enginar alanı var. Şimdi biz bunun sanayisini gerçekleştireceğiz. İstihdam ve katmadeğer yaratacağız. Tesis kuracağız ve makine sipariş ettik. Enginarın konservesini yapıyoruz. Bunun yanında, yaş incir, salça, kestane şekeri yapacağız. Kadın ve gençlerin çalışacağı bu tesislerde üretilen ürünleri Efe market içerisinde satacağız. Markette kadın kooperatiflerin ürettikleri malları burada satacağız ve onlara destek olacağız. Daha ucuza sağlıklı yiyeceklere kavuşmasına katkı vereceğiz. Tamamen kadın ve gençler çalışacak.