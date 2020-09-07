Efeler Ligi'nde 51. sezon başlıyor

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:36

Erkekler Voleybol 1. Lig'de "AXA Sigorta Efeler Ligi" adıyla oynanacak 51. sezon, yarın başlayacak.

Bu sezon 16 takımla oynanacak lig, yarın Ankara'da oynanacak Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla start alacak.

Ligde geride kalan 50 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

HALKBANK'IN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Efeler Ligi'nde Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 31 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Galatasaray, aradan geçen 31 yılda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Fenerbahçe, 5 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 50. sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon belirlenemedi.

Ligde normal sezon sona erdikten sonra geçilen play-off müsabakaları mücbir sebeple tamamlanamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirleme adına ligi normal sezon sıralamasıyla tescillerken, şampiyon ilan edilmedi.