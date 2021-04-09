Efeler'de ilk hasat: Mutlu toplumun temellerini atıyoruz
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Baltaköy Mahallesi’nde yetiştirilen enginarların ilk hasadını yaptı.
Başkan Atay, “Enginarı özellikle kadınlar ve Efeler halkımızla bir bütün olarak görmeliyiz. Sadece enginar yetiştirmiyoruz, mutlu bir toplum yaratmanın temellerini atıyoruz” dedi. Başkan Atay, “Tarım ürünlerimizin sanayisinin gerçekleşeceği bir ortamı yaratacağım, istihdam yaratacağım, çiftçilerimizin ekonomik durumlarının artarak refah içinde yaşamalarına yönelik faaliyetlerde bulunacağım. Söz vermiştim, verdiğim sözleri hayata geçiriyorum. Hasadını gerçekleştirdiğimiz enginarlarımız fabrikamızda işlenecek, orada da sadece kadınlar istihdam edilecek. Kadınların sosyal ortamda, ekonomik şartlarda kendilerini kanıtlayabilecekleri bir ortam yaratmak istiyoruz. Kadınların özgürleşebilmeleri için ekonomik olarak da özgürlüklerine kavuşmaları gerekiyor. Kadının, ailelerinin ve çocuklarının mutlu bir ortamda yetişmelerini sağlayacak. Sadece enginar yetiştirmek olarak görmemek, sevginin, mutluluğun, kadınların özgürleşmesinin bir yansıması olarak görmek gerekiyor. İlk enginar hasadımızla birlikte mutlu bir toplumun temelini atıyoruz” diye konuştu.
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