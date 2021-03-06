Efes Selçuk’ta eşitlik birimi kurulacak

06 Mart 2021 Cumartesi, 21:07

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere her türlü toplumsal eşitsizlik başlığında kentteki dezavantajlı kesimlerin yaşamlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla, Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarının tamamlanarak hayata geçirilmesi amacıyla Eşitlik Birimi kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

BÜTÜNSEL VE KAPSAYICI BİR TOPLUMSAL EŞİTLİK STRATEJİSİ

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve çocuklara Masal Evi gibi projeleri geliştirerek ve yaygınlaştırarak kentteki toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Eşitlik Birimi kararları, Efes Selçuk’a bütünsel ve kapsayıcı bir toplumsal eşitlik stratejisi sunuyor.

Efes Selçuk Belediyesi Mart Ayı Toplantısı’nda kabul edilen karar ile birlikte, eğitim, sağlık, istihdam, yönetim mekanizmalarına katılım, kadına yönelik şiddet ve kentsel hizmetler başlıklarında, kadınların günlük yaşamlarını etkileyen, kentsel hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran ve yerel mekanizmalara kadın katılımın arttırılması için belediye hizmetlerinden yararlanmanın bir harcama yapılmasını (maliyet) gerektirdiği hallerde özellikle düşük ve orta gelir düzeyine sahip ailelerde kadınların ve kız çocuklarının gereksinimlerinin göz önünde bulundurularak alınacak hizmet bedellerinde indirim yapılmasını mümkün kılıyor. Söz konusu kararlar gereğince; tapuya Aile Konutu Şerhi için alınan belgelerden bazı ücretler alınmayacak, kadın pazarcılara %25 ücret indirimi sağlanacak ve yeni işletme açacak kadınlardan alınacak çeşitli ücretlerde indirim yapılacak.

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI HAYATA GEÇİYOR

Efes Selçuk Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı’nda Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması ve Eşitlik Birimi kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Belediye meclisinden çıkan kararla kentin tüm paydaşlarıyla, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile birlikte bir Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanacak. Çocukları, gençleri ve tüm dezavantajlı grupları kapsayacak planın en önemli parçası kadınlar olacak. Bu plan kadınlara ve dezavantajlı gruplara eğitim, sağlık, istihdam, yönetim mekanizmalarına katılım, kentsel hizmetler başlıkları anlamında katkı sunacak. Kadınların ve tüm dezavantajlı grupların hayatına pozitif ivme kazandıracak, yaşam standartlarını yükseltecek. Belediye bünyesinde Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlanması amacıyla bir Eşitlik Birimi kurulacak.

SÖYLEMLERİ EYLEME DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Efes Selçuk Belediye Meclisi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan kararların özellikle kadınlara yönelik söylemlerin ötesinde eylemlere yönelik kararlar olduğunun altını çizen Başkan Sengel; “Kadına pozitif ayrımcılığı içeren bir maddeyi mali hizmetler alanında oy birliği ile meclisten geçirdik. Aldığımız bu kararlar gerçekten birçok belediyeye örnek olacak nitelikte. Alınan bu kararların devamında sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla oturup konuşacağız. Kadınların çalışma şartlarını daha iyi hale getireceğiz. Bunları yapmak zorundayız. Efes Selçuk’ta bir şeylerin başlangıcını yapmak zorundayız. Çünkü ilk defa Efes Selçuk Belediyesi’nde bir kadın belediye başkanı ve ilk defa kadın popülasyonu bu kadar yüksek bir meclisimiz varken “kadına pozitif ayrımcılık” , “kadına şiddete hayır” demenin haricinde söylemlerin haricinde eylemsel olarak biz ne yapabiliriz diye düşünmemiz lazım” dedi.

KADINLAR VİTRİN OLMANIN ÇOK ÖTESİNİ HAK EDİYOR

Kadın kent Efes Selçuk’ta ilk kez kadın bir belediye başkanı olmasının ve belediye meclisinde kadın üye sayısının en yüksek olduğu dönem ile alınan kararları ilişkilendiren Başkan Sengel; Kadınların siyasette ve sosyal hayatta vitrin olmanın ötesinde gerçekten kadınların bir şeyler yapabileceğini gösteren yegâne belediye biziz, yegâne ilçe de Efes Selçuk. Çünkü Efes Selçuk çağdaş, demokrat aynı zamanda belli değerlere sahip olan insanların yaşadığı bir kenttir” dedi. Kadınların hayatın her alanında donanımlı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Sengel; “İZAV (İzmir Avukatları 100. Yıl Hukukun Üstünlüğü Derneği) ile bir protokol imzalayarak, kadınlara hukuk okuryazarlığı öğreteceğiz. Kadınlara, eşitliğe yönelik eylemsel planlar yapmak istiyoruz. 8 Mart’ta, kadınlara ilişkin söylemlerimizin hepsini Efes Selçuk Belediyesi’nin sözde değil özde de yerine getireceğini düşünüyorum.” dedi.

Başkan Sengel, meclis toplantısının sonunda tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek “Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır” temalı etkinlik programına davet etti.