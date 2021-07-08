Efesli Alper Yılmaz, Euroleague'de yılın yöneticisi seçildi
Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Euroleague'de geçtiğimiz yılın en iyi yöneticisi ödülünün sahibi oldu.
Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, Euroleague'de geçtiğimiz yılın en iyi yöneticisi ödülünün sahibi oldu.
Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, bir ödülün daha sahibi oldu. Lacivert-beyazlı ekibin genel menajeri Alper Yılmaz, Euroleague'de mücadele eden takımların yöneticileri tarafından yapılan oylama sonucunda "Yılın Yöneticisi" seçildi. Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman da daha önce yapılan oylama sonucunda "Yılın Koçu" ödülünün sahibi olmuştu.
Euroleague’de yılın yöneticisi ödülü, bir önceki sezonda EuroLeague'in kulüp yönetiminin tüm yönlerinde mükemmellik taahhüdünü en iyi şekilde örnekleyen kişi ve kulübe verilirken oy vermeden önce değerlendirilen kategoriler arasında sportif değerler, taraftar deneyimi, pazarlama ve iletişim alanları da bulunuyor.
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