Ege Bölgesi ve Antalya'da yangın riski için turuncu alarm!
Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 8 ve 9 Ağustos günlerine ilişkin haritalarında Ege Bölgesi ile Antalya'da orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi.
8 ve 9 Ağustos tarihlerine yönelik MEUS haritalarına göre, 8 Ağustos Pazar günü, İzmir, Aydın, Muğla bölgeleri ile güneyde Antalya'nın birçok bölgesiyle Şanlıurfa-Mardin arası, Mersin ve Adana'da birkaç bölge ve Edirne sınırı turuncu renkle yüzde 60-70 riskli görülüyor.
Günlük haritalarla erken uyarı modeli olan MEUS Orman Yangın Risk İndeksi'nde, riskler 4 aşamalı renk skalası (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) ile gösteriliyor.
TURUNCU ALARM
mamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var. Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları, 8 Ağustos'a göre artış gösteriyor.
İZMİR VALİSİ UYARDI
MEUS risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise şunları kaydetti: Değerli İzmirliler, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım.
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