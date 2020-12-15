Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
15 Aralık 2020 Salı, 22:36
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.48'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.


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