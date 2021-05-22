Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.23'te ve 8,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 27,30 kilometre olarak ölçüldü.
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