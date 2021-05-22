Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 02:16
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.23'te ve 8,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 27,30 kilometre olarak ölçüldü.


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