Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 02:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.23'te ve 8,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 27,30 kilometre olarak ölçüldü.