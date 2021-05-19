İzmir'deki depremlerin ardından uzmanından korkutan uyarı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:20

İzmir'de korku yaratan 4 şiddetindeki iki depremin yankıları sürüyor. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den de bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Sözbilir, meslektaşı Prof. Dr. Ercan'ın aksine, bu iki sarsıntının Sisam'da 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin artçısı olmadığını bildirdi.

"Başka bir fay üzerinde gelişen sarsıntı, artçı deprem olarak kabul edilemez" diyen Prof. Dr. Sözbilir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sisam depremi sonrası, bölgede 5 binin üzerinde deprem aktivitesi oldu. Bunun önemli bölümünü artçı olarak değerlendiriyoruz. Ancak bugün yaşanan depremler, Kuşadası Körfezi'ni sınırlayan, Gümüldür Fayı ve Tuzla Fayı olarak adlandırdığımız yerde oldu. Bu iki fayın tetiklendiğini değerlendiriyoruz. Özellikle Gümüldür Fayı birkaç bin yıldır yıkıcı bir deprem üretmemiş. Fakat fayın uzunluğuna ve geçmiş jeolojik özelliklerine baktığımızda 6.8'e şiddetine kadar deprem üretme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Tuzla Fayı ise 1992'de 6 şiddetinde bir deprem üretmişti. Doğanbey- Ürkmez hattında hasarlara neden olmuştu. Tuzla Fayı'nın da 7 büyüklüğünde deprem üretme riski var. Zaten Sisam depremi sonrası bölgede ciddi ölçüde sıcak su çıkışları olmuştu. Yine de şu an 4 büyüklüğündeki depremlerin herhangi bir tehlike yaratacağını düşünmüyorum. Bu fayların büyük deprem üretme zamanıyla ilgili bir şey söyleyemem. Ama belli bir zaman sonra mutlaka büyük bir deprem üretecektir."