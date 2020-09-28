Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
28 Eylül 2020 Pazartesi, 07:28
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.12'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 37,57 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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