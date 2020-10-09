Ege Denizi'nde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 03.00 sıralarında Ege Denizi Seferhisar'dan hissedilen deprem yerin 21 km derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem olduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 08:17
Ege Denizi'nde deprem!
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