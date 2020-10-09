Ege Denizi'nde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 03.00 sıralarında Ege Denizi Seferhisar'dan hissedilen deprem yerin 21 km derinliğinde 3,6 büyüklüğünde deprem olduğu kaydedildi.
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