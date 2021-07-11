Ege sallanıyor! Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem
Son dakika... Aydın Kuşadası'nda saat 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 23.03'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili ayrıntıları Twitter hesabından açıklayan AFAD, 3.6 şiddetindeki sarsıntının yerin 11.64 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar şöyle:
SON DEPREMLER
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